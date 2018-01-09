〈中部〉花博最早鳥票 150元單日玩透透

2018-01-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中世界花卉博覽會十一月三日登場，市府昨召開記者會宣布，感謝民眾支持花博，即日起至二月廿八日，推出比早鳥更早的「最早鳥票」，單張售價一百五十元（全票定價三百五十元），不另收手續費，一張票單日可暢遊三個展區。

共有12種票 全票350元

台中花博將於今年十一月三日至明年四月廿四日，在后里、豐原、外埔三大展區舉行。市府表示，共推出十二種票種，全票三百五十元、學生票二百五十元、優待票一百七十五元、團體票每人二百卅元；有些民眾白天沒時間參觀，則有星光票一百五十元。

想多次參觀民眾，則可選擇三日票六百五十元、全期間票二千五百元；喜歡收集票卡的人，可以買紀念套票一千六百八十八元。另外，六歲以下兒童、身心障礙者、低收入戶、花博志工等，則可免費入場。

最早鳥票限時搶便宜

交通局長王義川說，為鼓勵民眾提早購票，即日起至二月廿八日，推出最早鳥票一百五十元元，在7-ELEVEN門市ibon開放購買，這次比後續推出的各種優惠票種都便宜，呼籲大家把握機會；售票網站也即將上線，可購買虛擬票券、不怕遺失。

市長林佳龍表示，昨天距離花博開幕倒數二百九十九天，售票服務啟動象徵花博邁入重要里程碑，歡迎大家來當「最早鳥」，享受物超所值、前所未有的美感體驗，也歡迎旅行社購票推廣給國際觀光客，企業購票招待弱勢團體或偏鄉孩子，讓大家一起來聆聽花開的聲音。

「最早鳥票售票記者會」昨天在市政大樓舉行，台中花博人氣吉祥物「石虎家族」帶來超萌唱跳演出，林佳龍和王義川共同按下大型售票機螢幕，印出第一張最早鳥票，象徵花博票務正式啟動；票務相關資訊可撥打花博免費諮詢專線：○八○九︱○六三七二七洽詢。