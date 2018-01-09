〈中部〉研發太陽能代步車 不怕忘充電

2018-01-09

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣花壇鄉的「黑手」老闆黃明義，花了六年時間研發出太陽能代步車，連續騎三年還不用靠插頭充電。他說，研發的動機是看見一位九十歲老阿公因代步車沒電，在烈日下推車，他不捨讓老年人受苦，想到可直接利用太陽能來充電，因此耗盡千萬積蓄開發太陽能代步車，目前已取得台灣與德國的專利，希望能早日上市。

五十八歲的黃明義從事機械設計有四十年之久，六年前他開車在路上，發現一位老人在馬路上推著代步車，當時正值炎夏，老人不但氣喘吁吁還汗流浹背，他停車詢問，得知老人已九十歲高齡，平時都以電動車代步，沒想到前一天晚上忘記充電，騎到一半就沒電，只好下來推車。

黃明義說，老人家的記性原本就不好，忘記充電也屬正常，但現今的代步車萬一沒電，又不能到加油站加油，真的不知如何是好，他靈機一動，想到台灣的太陽能豐沛，如果在代步車上裝設太陽能板，配合原本的電池系統，就能隨時隨地充電，不怕卡在半路上動彈不得。

有了這個想法，黃明義開始改良代步車，還有業者製作出可以彎曲的太陽能板，讓他所設計的代步車更能發揮功能，目前他已製作出多輛「原型車」，並在去年取得台灣及德國專利。

他說，為了測試車輛，他將其中一輛「原型車」做為交通工具，經常行駛於花壇到彰化之間，來回二十多公里，三年下來，這輛車從不曾以家用插頭來充電，都是靠著太陽能發電來行駛。除此之外，他也在代步車上裝置USB插座及一般插座，讓使用者可以利用太陽能為手機等3C產品充電。

目前黃明義所設計的「原型車」已達到實用功能，他笑著說，為了研發太陽能代步車，他可說是耗盡家產，現在終於有了成果，希望能找到廠商願意投資，才能大量生產，把太陽能代步車的價格壓低到十萬元以下，讓一般人負擔得起。