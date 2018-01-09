〈中部〉抗議民進黨民調不公 埔里鎮代燒黨證

2018-01-09

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部八日召開執委會公布第二波鄉鎮市長及縣議員提名名單，也是縣黨部執委的埔里鎮民代表黃正男，在支持者陪同下，前往黨部燒黨證，抗議縣議員第五選區民調不公，並宣布退黨。

南投縣議員第五選區民進黨提名三人，但有五人角逐，黨部遂啟動民調機制。黃正男說，依遊戲規則電話民調時間，應在去年十二月二十六日夜間六時至十時截止，但民調中心將時間延後半小時，迄當天晚上十時三十分才停止，最後他以些微之差落敗，強烈質疑有黑箱作業之嫌。

黃正男說，他曾向黨部提出調閱受訪民眾的錄音檔，以利釐清作業是否公平，但黨部與民調中心互相推託，令他與支持者無法接受。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，依據中央黨部民調執行要點，規定民調必須達成一千零六十八份以上，因當天晚上十點時樣本數不夠才會延長半小時，惟若扣掉十點以後的電話通數，黃正男仍落敗，且民調過程都開放給各參選人觀看，已符合公平、公開及透明化原則。

第二波提名人選，草屯鎮長提名縣議員林永鴻；縣議員第二選區（中寮、草屯），繼洪巧娟、蔡銘軒之後，再補提名廖梓佑；第四選區（竹山、鹿谷）為陳玉鈴、林偉嘉；第五選區（國姓、埔里、仁愛）則是葉仁創、何惠娟、陳宜君等三人。