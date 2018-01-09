〈中部〉日月潭遊湖 載客小船最低價300元

2018-01-09

新票價規定預計7月上路

〔記者劉濱銓／南投報導〕一波三折！原訂今年元旦上路的日月潭遊湖最低票價政策，近期在南投縣政府與航港局確認排除主要營運包船業務的三艘客船後，潭區百餘艘載客小船，未來遊湖收費將訂三百元至一千五百元區間，預計今年七月一日上路，昨在縣務會議討論通過，盼藉此改善船家削價競爭亂象，提升遊湖品質。

去年南投縣政府預告日月潭遊湖收費標準，公告後各界並無意見，惟其中有三艘客船主管機關為航港局，是否一併納入縣府收費規範恐有疑義，近日航港局則回覆，並認為中央管船舶不宜另訂規定，因此縣府將遵照意見，並把最低票價規範對象從「載客船舶」改成「載客小船」，以利權屬劃分。

避免削價競爭影響品質

縣府觀光處表示，三艘客船經營方式多為包船，並非常見削價競爭的班船，修正規範對象並不影響最低票價政策，有鑑於遊艇業者為搶客，導致現在不到百元就能遊湖，嚴重影響觀光品質，盼透過票價回歸合理範圍，促進業者良性競爭，增加導覽解說與茶點服務，以利遊湖產業發展。

雖然縣府以前也曾打算制定最低票價，但因公平會認為是聯合壟斷而作罷，此次則另設「專案申請」輔導機制，將船齡較舊或無法立即配合的業者排除在外，藉此緩衝並維持法令彈性，才得以制定最低票價區間。

南投縣渡船遊艇公會則說，以後票價回歸合理水準，遊客就能挑選遊艇業者的硬體與服務，有助船家間的良性競爭。