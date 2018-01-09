〈中部〉空污紅害停上戶外課 南投開先例

2018-01-09

〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投縣空污嚴重，縣政府為加強維護學生健康，昨在縣務會議通過當空氣品質指標（AQI）達紅色警示，高中以下學校及幼兒園應停止戶外體育課，成為全國第一個明文規定空污達紅害，學校停上戶外體育課的縣市。

中央規定紫色警示才實施

教育部現行「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」規定，空氣品質指標達紅色警示，學校應視室外課（體育課）、戶外教學或觀摩活動之活動地點空氣品質條件，得將課程活動調整於室內進行或延期辦理；當空品指標達紫色警示，學校及幼兒園應全部立即停止戶外活動，並將課程調整於室內進行。

惟南投縣政府鑑於縣內空污嚴重，訂定「南投縣高級中等學校體育運動因應空氣品質惡化作業要點」，進一步規範當縣內空氣品質指標達紅色警示（學校掛紅旗），高中以下學校及幼兒園即應停止戶外體育課，調整於室內進行或改授運動知識、運動欣賞課程，以比教育部規定更高的標準來維護學生建康，惟運動代表隊訓練及體育性社團活動，由教練適度調整訓練模式及時段，下課時間則不予以限制，但學校應提醒學生避免激烈活動。

該要點昨在縣務會議討論時，縣長林明溱一度指示教育處長李孟珍與學校商討，是否指標達橘色警示即停止戶外體育課，惟李孟珍表示由於一年中達橘色警示的天數相當多，且許多學校上室內體育課空間不足，會造成課程安排困難，最後通過維持原規定實施。

針對縣府新規定，南投市康壽國小校長江坤鋕表示，其實之前當空品達紅色警示時，該校就會儘量避免讓學生上戶外體育課，移至活動中心上室內體育課，並提醒學生不要做激烈戶外活動，縣府進一步明文規範，學校更有遵循依據，對學生健康應更有保障。

江坤鋕指出，不過有些小學校沒有大型活動中心，如果「紅害」天數較多，或許可事先安排上室內體育課空間及規劃相關課程因應。

草屯鎮虎山國小校長葉兆祺也表示會遵照辦理，畢竟學生的健康最重要。而該校因為有活動中心，有夠大的室內空間可供學生到室內上體育課，例如室內桌球、舞蹈、跳繩等，一樣可讓學生活動筋骨。

林明溱也指出，台中火力發電廠每年回饋台中市數億元，南投也是該電廠造成的空污受害縣市，要求環保局提計畫向電廠爭取回饋金，用來幫空污較嚴重地區學校裝設空氣清淨機，確保學生能呼吸到較乾淨的空氣。

偏校將參考暨大監測數據

此外，縣府教育處考量縣內只有三座空氣品質監測站，有些學校離監測站太遠，將參考暨南大學為偏鄉設置的八十八個微型感測器（含六十五校）的監測數據，讓各校空品數據更準確，以利為學生健康把關。