〈中部〉珍藏清代刺繡 黃崧嶽捐出妻遺物

2018-01-09

〔記者林宜樟／朴子報導〕高齡八十五歲的黃崧嶽的妻子黃郭滿惠於去年六月過世，他整理妻子的遺物時，發現她收藏一批約清代時期的刺繡品，是妻子年輕時，岳母送的禮物，他希望這批刺繡品能獲得妥善保存，昨天與女兒、女婿一同將遺物捐贈給朴子刺繡文化館，期盼這些刺繡珍品能永續流傳。

圖紋精緻 朴子刺繡文化館獲贈

捐贈典禮上，黃崧嶽憶及老伴忍不住哽咽流淚，他說，去年看到美國人Stephen捐贈百年龍刺繡給刺繡文化館收藏的新聞後，決定將這批妻子珍藏多年的刺繡品捐出，很感謝刺繡文化館願意收藏。

黃崧嶽說，妻子的家族是雲林北港的望族，當年岳母將刺繡品送給妻子，但妻子婚後沒有適當場合可以擺設，收藏至今，他與妻子結婚將近六十年，直到去年六月妻子過世後，他整理遺物時才發現這批刺繡品，決定全數捐出，希望能獲得妥善保存，也讓民眾共享老繡品風華。

這批刺繡品有墜飾兩對、帳勾一對、拂塵兩組、瓷盤及刺繡一幅，都是清代時期作品；雲林縣刺繡文物收藏家陳席卿說，兩對墜飾為「天地遐齡福祿壽」、「驅邪逐煞壽無疆」，有石榴、草莓、獅、虎等造型小飾品，分別象徵多子多孫、甜甜蜜蜜，墜飾、帳勾都是古時用於新床上的刺繡品，刺繡華麗、色彩豔麗、圖紋精緻。

朴子市長王如經說，這批精美的刺繡品即使經過百年仍珍藏留存，相當難得，他將請刺繡文化館找專家研究妥善保存，並在文化館定期展出。