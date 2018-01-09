〈中部〉採日照結晶 大埤酸菜專區廢水有解

2018-01-09

中興大學團隊打造設備 成效佳

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤酸菜館醃漬專區因舊的「蒸發結晶廢水處理設施」停用十年，每年約有二、三千公噸醃漬廢水無法處理，前幾年公所甚至評估醃漬專區停用，經中興大學協助打造「隧道式日照蒸發結晶」設施，可望解決延宕多年的廢水問題。

大埤是國內主要酸菜產區，農民在二期稻作收割後栽種芥菜，收成後醃漬成酸菜，早年農民直接在農田旁挖掘醃漬桶，醃漬廢水任意排放，污染環境及農田，令人詬病，全盛時期全鄉約有一千多座醃漬桶。

大埤鄉公所農業課長賴俊雄表示，為解決醃漬廢水污染問題，公所爭取中央補助打造酸菜專業區，區內設有醃漬專區，共有二一六座醃漬桶，每座直徑四．五米、深三．六米，約可醃漬一至一．五公頃的芥菜。

賴俊雄指出，當年特地從德國進口「蒸發結晶廢水處理設施」，但因操作技術、人力、維修保養不易及油價飆漲等因素，廢水處理設施於二○○八年停用，之後公所把廢水暫存在醃漬桶內，並委請中興大學生物產業機電工程學系教授謝禮丞研究團隊協助，成功研發出「隧道式日照蒸發結晶設施」，經過兩年測試成效不錯，每年可以處理一百公噸廢水。

歷年貯留廢水 也可以處理

賴俊雄說，該處理設施就像日照曬鹽，處理後變成結晶鹽，公所已爭取設置兩處廿四座蒸發循環池、六座蒸發濃縮池，完工後每年可處理三千多公噸廢水，不僅可解決每年產出的廢水，也可以處理歷年貯留的廢水。

環評已過 公所爭取補助興建

賴俊雄表示，目前醃漬區內預留六十座醃漬桶貯留廢水，實際出租只有一百二十六桶，該計畫基地環評已通過，只要爭取到補助款即可著手相關興建作業。