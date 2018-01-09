〈中部〉去年取締酒駕 台中六都最多

2018-01-09

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕台中市「不分日夜取締酒駕」！警察局八日在道安會報專案報告酒駕執法成果，去年動用警力四萬五千人次，取締一萬三○三七件，六都最多，強力取締也讓肇事案件與傷亡人數持續下降，盼逐步朝「酒駕零傷亡」的目標邁進。

取締一萬三千多件

交通警察大隊大隊長郭士傑指出，六都取締酒駕件數，台中市一直最嚴格，去年警察局配合警政署，規劃全市同步取締酒駕的專案勤務，加上各分局自行規劃的勤務，共動用警力四萬五千人次，取締一萬三千多件，是六都最多，台中市可說「不分日夜取締酒駕」。

事故傷亡人數逐年下降

郭士傑表示，近幾年因強力取締酒駕，遏阻效果顯現，去年取締件數已較前年一萬四千多件減少；而酒駕事故、傷亡人數也逐年下降，酒駕事故已從一○三年的一千三百多件降至一○六年一至十月的五百多件，傷亡人數也從一千五百多人降至六百多人。

市長林佳龍指出，數字雖有改善，但仍有酒駕肇事案件發生，顯示還有努力空間，警察局日前白天抓酒駕，發現很多人都心存僥倖，驚訝「怎麼白天也在抓」，因此，除了宣導與取締並進，也必須從源頭制止酒駕，如果餐飲業及特定場所業者能夠自主管理，請客人離開前先測一下，宣導酒後不開車，避免因酒精濃度超標而犯法，造成酒駕肇事案件。

取締酒駕件數六都最高，不免讓人質疑台中市是否酒駕比例偏高，對此，市警局歸納出三項原因，包括台中市人口持續增加，已躍升為全台人口第二多的城市；機動車輛不斷成長，去年就增加三萬二千多輛，增加道路危險因子；中市大眾運輸系統尚有不足，私人運具過多、公共運具使用過少，相對容易影響用路安全。