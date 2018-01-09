〈中部〉大車站連通平台 規劃移動步道

2018-01-09

類似機場的平面手扶梯

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化後，配合舊市區再生，市府啟動「大車站計畫」，交通局長王義川昨天表示，未來車站客運轉運將分成干城及台中轉運中心，並透過立體連通平台進行串聯，營造類似機場的快速移動步道，讓旅客轉運免出站。

市府市政會議昨天進行「大車站計畫專案報告」，都發局長王俊傑說，「大車站計畫」以台中車站為核心，打造創活環線，文化串聯草悟道與台糖生態園區、商圈串聯一中及建成路商圈，將周邊建設從點串成線、再擴展成面進行開發。

王義川也說，將整合台中新站北側台鐵基地、舊建國市場、國防部南京新村用地，變更為車站專用區，同時將TOD（公共運輸導向）、共站分流的概念導入公共建設，打造立體連通平台，連結台中新車站、干城轉運中心及台中轉運中心。

讓旅客輕鬆至各轉運中心

他又說，未來車站客運轉運也分成干城轉運中心、台中轉運中心北站及南站，透過立體連通平台進行串聯，營造「People Mover」（平面手扶梯），類似機場的快速移動步道，讓旅客覺得不用離開車站就可以轉運，為此將分流車輛動線及設停車格。

市長林佳龍表示，台中是因為鐵路南北串聯而誕生的城市，過去鐵道阻隔車站前後發展，現在大車站計畫將是台灣規模最大的TOD發展策略，縫合新舊站，打造結合鐵道、捷運、公車與自行車的複合式交通轉運中心，產生共站分流效應。

他又說，未來透過空中地盤，將直接串聯新站到干城的區段徵收區域，形成一個立體化的火車站，增加都市發展開發空地，此計劃已獲內政部都委會審查通過，現正進行都更及細部計畫作業中，奠定下一個百年交通運輸基礎。

市議員江肇國表示，「大車站計畫」可解決車站周邊交通問題，並串聯台糖生態園區、干城等，帶動整體發展。除了新開發區域外，他也認為，市府應將未來的大批轉運人潮，導入繼光街、成功路、東協廣場、第二市場、中華路夜市等舊城區，讓新舊共榮，促進中區發展。