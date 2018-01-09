〈中部〉集集攔河堰惹揚塵 環團喊拆

2018-01-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集攔河堰因長年截斷水流，導致上游淤積嚴重，下游泥沙淘空，每年冬天引發嚴重揚塵，危害居民健康，昨雲林、彰化環保聯盟等中部十大環保團體，齊聚集集攔河堰管理中心（簡稱集管中心）表達訴求，要求拆除攔河堰，拒絕台塑六輕搶奪農水，解決揚塵問題。

下游只剩泥沙 居民苦

環團表示，集集攔河堰設立後，出現「上淤下淘」效應，上游大顆粒土石淤積，下游只剩泥沙，以致河水淘刷下切嚴重，當地生態幾乎消失，每年攔河堰還要花錢清淤。

下游民眾則深受揚塵之苦，每當東北季風吹拂，居民就得「吃飯攪沙」，甚至雲林縣空品測站，還測得破千PM10數值，引發肺腺癌疑慮。

另外，攔河堰在枯水期每天還供應卅萬餘噸的水給六輕，農民缺水只能抽井水灌溉，被視為地層下陷的元兇，但民眾質疑是攔河堰替六輕護航、搶奪農水，他們要求立即停供六輕。

中水局指問題仍難解

對此，水利署中區水資源局副局長顏詒星表示，針對揚塵將在水情許可下，讓攔河堰多放些水流，儘量覆蓋灘地減少揚塵，但也坦言效果只是杯水車薪，縱使拆除攔河堰、全面放水，上游也沒有那麼多水量可淹蓋高灘地，無法根絕揚塵，由於攔河堰還肩負供應下游農、工、民生用水，若上游蓄水全都放流，只能應付一時的揚塵，屆時水沒了，廣大的用水問題該如何解決？

集管中心表示，除了配合放水，現已協調彰、雲兩縣環保局、四河局、林務局等，加強下游區域的防風林設置，輔導農友覆蓋防塵網，協助灑水等，利用植被減少土砂裸露面積，盼多管齊下逐步減少揚塵，至於六輕供水，則是依照水利法挪用農水，程序並無不妥。