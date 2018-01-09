〈中部〉二行程換電動機車 彰化加碼補助

2018-01-09

去年未達目標 僅淘汰2萬輛

〔記者張聰秋／彰化報導〕空氣污染已成為全民關注焦點，而彰化縣機車數量高達八十八萬台，其中最會造成污染的二行程機車尚有六萬九千多輛，但目前環保局的補助方案吸引力不足，去年才淘汰二萬輛，環保署對二行程機車補助只到二○一九年，若今年或明年空氣污染防制法修法通過，二行程機車將可能被禁止上路，必須加快汰換速度，因此今年起環保局加碼補助到一萬元。

老舊二行程機車換購無污染的電動機車，環保局去年目標補助為二萬五千輛，只達成八成，民眾淘汰老機車對購買電動車也卻步，目前全縣只有一萬輛電動機車，原因就出在充電站或換電站太少，民眾擔心機車續航力不足，而更大的原因則是彰化縣補助換購電動機車，比其他縣市少很多，讓民眾不願再花錢換掉二行程機車，改騎電動機車。

彰化市張姓民眾去年新購電動機車，原價七萬九千元，申請經濟部工業局、環保署、彰化縣環保局補助金額共一萬六千元，自付六萬三千元。他說，全國就屬桃園市補助金最高，買電動機車只要自付三萬九千元，彰化人卻要多花二萬四千元，差額都可以多買一支 iPhone 7 手機了。

對此，環保局長江培根表示，換購電動機車的補助費用來自環保署、經濟部工業局以及各縣市環保局，縣市環保局補助經費又來自空氣污染防制基金，若是基金給的少，補助金額相對少，目前環保署淘汰二行程機車已訂出「落日條款」，到二○二○年一定要全面淘汰，而補助金額也逐年遞減，去年補助一千五百元，今年只剩一千元，明年五百元，後年即沒補助，環保局為了鼓勵民眾舊車換新車，今年針對民眾舊車換新車，以及新購電動機車的補助金都再加碼。

江培根說，去年環保局針對二行程舊車換電動機車，補助金五千元，全國排名第十二名，今年加碼到一萬元，全國排名第六。加碼後，補助經費連同中央經濟部工業局和環保局，最高金額二萬六千元；若只買新電動機車，補助經費最高也由去年的一萬六千元，今年拉高到一萬八千五百元。

中低收戶買電動車 只要一萬多

環保局今年對中低收入戶祭出優惠更吸引人，江培根說，中低收入戶新購電動機車最高補助三萬三千五百元，若舊車再換新車最高補助四萬六千元，民眾自付一萬多元就能擁有重型電動機車，相當划算。