〈中部〉雲科工鍋爐 年底前全面換乾淨能源

2018-01-09

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林科技工業區（簡稱雲科工）廠商協進會昨與雲林縣環保局簽署「永續環保輔導計畫」，年底前協進會會員工業鍋爐將全面採用燃氣或電力等乾淨能源，打造綠色示範園區。

只使用燃氣或電力 全國首座

雲科工廠商協進會理事長蘇振毅表示，經濟與環保可以共創雙贏，會員都願意為空氣污染治理貢獻心力，將原以重油為燃料鍋爐改為以天然氣或電力為能源，減輕空氣污染，也感謝經濟部、環保署補助鍋爐汰換經費，讓企業、政府與環境都受益。

目前已汰換80座 還剩14座

雲林縣環保局代理局長張喬維表示，雲科工內已有八十座工廠鍋爐燃料使用天然氣或液化石油，或以電力為能源，約佔全工業區八成五，昨天與雲科工廠商協進會、雲林科技大學簽署合作備忘錄，年底前汰除其他約十四座重油鍋爐，創造乾淨空氣。

廠商陳麒升說，公司已完成鍋爐汰換，以往使用柴油做為燃料，須請人買油、送油，設置油桶等，風險高，改成天然氣後，較方便安全，換算下來成本也不會比使用柴油貴。

環保署長李應元指出，雲林科技工業區為台灣工業區的模範，率先全國推動鍋爐燃煤重油改為天然氣，創造廠商、環境與空氣的三好，環保署會與經濟部繼續合作，推動其他工業區鍋爐燃料天然氣化，維護空氣品質。

雲林縣長李進勇強調，經濟發展與環境保護可共存共榮，雲林科技工業區今年底將成為全國第一個鍋爐燃料全數使用天然氣的傳統工業區，縣府會持續推動斗六工業區鍋爐燃料天然氣化，維護縣民良好生活環境。