〈中部〉總預算遭刪6億 嘉市府將提覆議

2018-01-09

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市府會戰火再起？市議會刪除市府一○七年度總預算共六億八百三十六萬四千六百八十元，刪減比例達四．四三％，居全國第一，市長涂醒哲認為新設局處難以運作，另包括協助社會弱勢團體經費也被大砍，已損及市民權益、阻礙市政推動，昨召開記者會表示將依「地方制度法」規定，針對窒礙難行部分提出覆議，這也是涂上任三年來首度動用覆議權向議會提出覆議案。

涂醒哲︰爭取合理預算施政

涂醒哲說，部分議員狂刪、猛刪甚至誤刪市府預算，阻礙推動市政，他強調市府尊重議會審議預算職權，提出覆議並非意圖與議會對抗，而是爭行政機關合理預算，投入施政服務與建設，造福市民。

議會︰市府應先檢討錯誤

對此，議長蕭淑麗昨代表議會發出聲明稿回應此事，強調市府因有未依法定程序編列預算或浮編預算、重複編列預算情形、市府官員針對預算編列無法明確清楚說明，以及預算無必要性及急迫性等四大主因，議員同仁才會刪除或刪減，市府應先檢討錯誤，而不是舉著「阻礙市政」大旗，一再開記者會混淆視聽、亂扣帽子，這不但得不到市民認同及解開核心問題，反而影響府會關係。

市府局處分批說明覆議內容

市府昨起分批安排局處長說明提覆議案原因，首日由衛生局長張耀懋、社會處長張元厚上陣，衛生局提出社區安寧服務網絡計畫、居家醫療照護網絡計畫等七項覆議案，社會處也提出補助身心障礙團體機構辦理各項福利活動等七項覆議案，希望議會重新審查恢復原編列預算。今將由新設的觀光新聞處、智慧科技處等局處長說明覆議內容。

涂市府上任後，曾就議會刪除市府一○五年度預算的「1999便民服務專線」、「健康防老園區」等四案考慮提出覆議，最後決定改以二階段追加預算方式，爭取繼續推動，不過部分預算仍在議會卡關。

涂市府這次提出覆議案，將是嘉市自民國七十一年升格改制迄今三十六年來，市政史上第二次，第一次是前市長黃敏惠在一○二年元月所提「學童免費午餐」等七案，當時遭議會表決否決。