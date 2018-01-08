〈南部〉拚市長初選 綠營選將熱鬧造勢

2018-01-08

都是六年級生 陳亭妃請林右昌站台

〔記者吳俊鋒、蔡文居、王涵平／台南報導〕民進黨市長初選打得火熱，今年度的第一個週日，立委黃偉哲與陳亭妃都把握時間，各自成立永康、新營後援會，熱鬧造勢，力邀政壇大咖助講，陳亭妃請到基隆市長林右昌站台，二人訴求都是「六年級生」，可以和新竹的林志堅成為未來綠營最閃亮的「六年級縣市長三人組」。

而除了林右昌外，陳亭妃昨天也請到新北市黨部主委余天、名嘴吳國棟及前副總統呂秀蓮等人站台，有趣的是，昨天呂秀蓮除了替陳亭妃站台，也替黃偉哲成立後援會站台，為黃偉哲站台的，除了地方輔選幹部議員外，高雄市立委許智傑也來力挺。

呂秀蓮讚揚黃偉哲有君子風範

呂秀蓮昨天為黃偉哲站台時為他抱屈，表示前天辯論會被圍攻，但仍表現出君子風範，這也表示黃偉哲民調高，才會被攻擊。

陳亭妃成立新營後援會，呂秀蓮、新北市黨部主委余天到場推薦、力挺，她提出台鐵結合糖鐵，建構深入溪北各區的觀光路網，希望能吸引人潮帶動商機，翻轉地方發展，陳亭妃昨天也完成騎行卅七區的鐵馬活動，順利回到終點站台南市政府永華市政中心，同樣是六年級生的基隆市長林右昌出席力挺。林右昌說，陳亭妃騎行距離有三百七十公里，等於從基隆到屏東，她輕鬆克服，代表已通過考驗，這份決心與耐心，足以脫穎而出。

另昨天包括王定宇、葉宜津、顏純左及李俊毅等其他市長參選人，則均照既定行程勤跑基層，爭取支持。