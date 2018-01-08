〈南部〉農耕機掉泥塊 污染道路威脅行車

2018-01-08

泥塊散落路面 下雨造成機車行人滑倒

〔記者王涵平／後壁報導〕一期稻作進入整地期，農村地區又出現農耕機泥土掉落污染道路情形，影響人車安全，南市環保局除加強洗街與宣導，同時呼籲農民或代耕業者，務必將農耕機的泥土清洗後再上路。

環保局也提醒，依廢棄物清理法規定，農耕機具夾帶泥土污染道路，可處一千二百元至六千元不等罰鍰。

無米樂社區之一的後廍里，以傳統農業為主，里長黃正雄在臉書貼文，語重心長地說，進入整地耕耘期，拜託耕耘機業者，請將泥土處理後，再開上馬路，如果一下雨會造成機車行人滑倒，過去已發生很多案例，請大家為其他用路人多想想，也呼籲大家重視存在已久的問題！

事實上，南市為農業大縣，稻田總耕作面積，佔稻田總面積四十五．六％，約達四萬八千多公頃，其中原南縣更是主要農業生產區，每年一、二期稻作期間約六月至七月、十一月至隔年一月，常見農耕機具夾帶稻田翻耕後的髒污土塊行駛轄內道路，造成路面污染。

環局加強宣導 籲清洗污泥再上路

近年來，環保局為減少收割使用的農耕機夾帶田泥污染道路，已在五輛洗街車及一輛巡查車加裝廣播系統，並選在較易發生農田泥土污染的新營、白河、後壁及鹽水等區域，加強廣播宣導，同時委託村里長透過村里關懷中心或活動中心的廣播配合宣導，提醒農民務必將農耕機夾帶的泥土清理乾淨才上路。

環保局指出，農田土壤以黏土為主，農耕機若未清除輪胎及機體夾帶的土塊，行駛道路途中土塊掉落，不僅車輛輾過會產生揚塵逸散，污染空氣，更易影響行車安全。經過車輛碾壓的土塊牢牢附黏在路上，須耗費大量人力及機具才能清除。環保局籲請民眾若發現農耕機污染，可打通報專線（○六）二六八六七五一檢舉。