〈南部〉黃偉哲咖啡事件 顏純左道歉

2018-01-08

〔記者蔡文居、吳俊鋒／台南報導〕「黃偉哲拿的是誰的咖啡」？民進黨台南市長初選辯論會六日結束後，社群媒體貼出截圖，暗指黃偉哲拿了另一位參選人李俊毅買的咖啡，此事件引發黃偉哲輔選幹部郭國文立即在臉書貼出發票，表示這是黃陣營自己買的咖啡，直指這是另一位參選人顏純左陣營的抹黑手段，並在臉書直接嗆：「顏主委你夠了吧？」

顏純左辦公室副主任致歉 自行退黨

此一事件昨天繼續延燒，李俊毅當晚已表明，他不知道他買的咖啡有沒有被拿走，黃偉哲表示，相關惡意攻訐謠言一再發生，已蒐集相關事證，將送交民進黨中央選舉對策委員會處置，而顏純左昨天則表示，這是輔選幹部未經他同意的行為，他願意向黃致歉，如果事先知道，他一定會阻止。

而顏純左辦公室副主任蔡芳茹表示，對於前天晚上黃偉哲團隊發言人郭國文臉書寫的黃偉哲咖啡事件，實因辯論完畢後，大家都在一樓躲雨，辯論時看到李俊毅陣營有買咖啡，隨即網路流傳黃偉哲提著咖啡的照片，她看到後，以為真是李俊毅的，在未告知顏純左的情況下，即讓辦公室網路小編以顏純左的line官方網站發出，未經查證即發出訊息，在此對黃偉哲致歉；並自行退出民進黨黨員身分，以示致歉誠意。

黃偉哲質疑顏純左切割 研議追訴法律責任

但黃偉哲昨天晚上仍表示，對手陣營未查證又不詢問，都已經公布購買咖啡的發票了，還刻意透過網路傳播，散佈謠言，他一時之間仍難以諒解，會與競選團隊、律師等研議追訴法律責任，他並質疑顏純左的聲明，有責任切割的意味，出事就推給競選團隊，是否接受道歉，讓咖啡事件落幕，他表示：「等研究之後再說」。

他並呼籲，黨內同志參選應本於公平競爭原則，就市政建設與政策理念和市民溝通，而非造謠生事，助長惡質選風，這絕非廣大支持者所樂見。

黃偉哲參加初選以來，連續發生「便當事件」、「手套風波」及「咖啡事件」，其中手套風波被指在參加一場剪綵活動時，誤拿了李俊毅的手套，他在六日的辨論會中，向李俊毅致歉，但對於便當及咖啡，他則認為是有心人士一連串的抹黑，他強調，黨中央已明確下令「不得互相攻訐，不得傷害民進黨形象」，台南市長初選，不能再淪於低俗的造謠抹黑，為了遏止此一歪風，未來再有類似事件，該送黨紀的交黨紀、該訴諸法律的也不會姑息，以維護台南市良善的文化與民進黨的形象。