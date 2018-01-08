〈南部〉特勤戰技教頭 劉長益宣揚食鶴拳

2018-01-08

記者黃旭磊／專題報導

國軍三大特勤首度合體演出戰技，背後武術總教頭是食鶴拳在台第三代傳人劉長益。

去年國慶大會主題，首度由憲兵特勤隊、陸軍高空（涼山）特勤隊及海軍陸戰隊兩棲偵搜黑衣部隊合體演出「食鶴攻擊拳法」操演，戰技由劉長益指導。劉今年五十五歲，十四歲擔任父親助教，廿一歲開班授課，三十二歲從美國開始走遍世界各地教學，近十年執教於羅馬尼亞、德國及西班牙、法國，巡迴各地超過一百五十場研討會。

劉長益說，食鶴拳溯源自白鶴拳，四百多年前由中國民間人士方七娘所創，有飛鶴、鳴鶴、宿鶴及食鶴四門，於一九二七年（民國十六年）經由福州「蕊師」林德順傳到台灣，祖父劉故、父親劉銀山到今第三代。

劉長益強調，這是一款女子拳法，講求秒殺，要瞬間發勁，攻擊其要害，否則女子與男對手纏鬥時久必敗，在國軍近身搏鬥中速勝就能保命。而拳法最具威力的「雷公勁」，國科會委託林口體育大學測得十四Ｇ震身勁力，就像動作片對拳打鬥虎虎生風音效，打拳時不需配音，由內勁自然發出聲音。

劉長益分析，台灣周邊各國都有代表性武術拳法，中國有太極拳、日本空手道、韓國跆拳道、泰國泰拳、香港詠春、菲律賓雙棍，而剛柔流空手道源自於鶴拳；現在空手道每年有數百億教學市場，連東京奧運都納入項目，「台灣卻沒有任何代表性拳術，很可惜。」劉長益希望為台灣留下一些正面的東西，因此「發願要以台灣為中心，勤走國際，將食鶴拳法發揚於國際之間。」