〈南部〉（高雄）大樹野溪湧泉 大坑溝水鳥翩舞

2018-01-08

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大坑溝為天然野溪，地處大樹盆地最低窪處，受到地形擠壓有湧泉，終年有水，每逢冬天水鳥群聚，成了微型生態區，大樹區文史協會理事長莊世杰說，因地層下陷，野溪愈來愈少，有湧泉更是罕見。

大坑溝看似不起眼，但駐足觀察，居然可以看到紅冠水雞、黃鶺鴒、翠鳥等水鳥翩翩飛舞，溪裡馬口魚、吳郭魚優游，偶爾可見白鷺鷥從二、三公里外高屏溪前來覓食，當地生態攝影師莊景淵經常到這處微型生態區取景，記錄從小戲水野溪的變化。

莊世杰口中的「大樹秘境」在大樹盆地最低窪處，他說，清雍正台灣輿圖阿猴林（大樹丘陵古地名）已出現十餘聚落，其中記載大坑有湧泉，且是少數沿用迄今的地名。

難得的是，這個數百年前就被記載的地區仍保有大坑溝野溪。莊世杰說，經向經濟部水利署高屏溪攔河堰管理處查證，野溪的水來自阿里山餘脈的地下水，匯聚在義守大學附近「龜仔湖」流入大坑溝，夏天大雨時則成了調節溝渠，冬天時提供了鳥類棲息處所，一旁灌溉水井也不會乾涸。

大樹區地下水豐富且水質佳，尤以龍目井最有名，吸引知名豆花業者設廠生產，另有製水業者提供中東美軍飲用。莊世杰說，以往大樹地區有許多野溪，因地層下陷及開發等因素，目前僅剩大坑溝及統嶺溝終年有水。