〈台北都會〉市府員工愛寫公文 市長推減量

2018-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕根據台北市政府研考會統計，北市府去年至十一月為止，共產出近卅五萬六千份一般公文（不包含民眾陳情事件等），為六都最高。市長柯文哲不滿北市府公務員太愛寫公文，連兩次在市政會議上指示研考會研擬減少公文方案，並要求各局處管控公文總量。研考會表示，考慮各機關業務不同，將由各機關自行研議改善方案，未來三個月公布一次執行成效。

研考會指出，統計過去三年北市府公文數，並除以預算數或總人口數計算，發現不管是公文數量或是每位同仁處理公文的時間，都是六都中最高；一份公文所耗費的行政成本，包含收、發、歸檔，不僅涉及業務量，也包含收納空間、後續銷毀等，但例如某些例行性通知，因廣發各機關而產生大量文號，若能改用電子佈告欄，就能減少不少公文數量，不但增加行政效率，也節省不少隱藏成本。

柯文哲對於北市公文總量過高表達不滿，指示將公文減量及加速電子化列為重要工作，而公文減量更須列為第一優先。

有不具名官員認為，想減量應整體考量。另有市府基層公務員說，府內單位互借場地，也許可比照民間，以申請表的方式處理，可以統一辦理。研考會說，朝向減少業務相關公文往返為主，當一個機關減少發出公文時，同時也減少其他機關的公文量。