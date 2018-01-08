〈台北都會〉「藥師到宅」制度 北市與澎縣合作

2018-01-08

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市政府昨與澎湖縣政府簽署「家庭藥師計畫」合作意向書，同時舉行第五屆「台北市績優藥事人員」頒獎典禮。但昨天的簽署活動，民進黨籍的澎湖縣長陳光復卻缺席，改由副縣長出席。

縣長缺席 柯P︰做人不用想這麼多

對此，台北市長柯文哲回應，有時候人家也會請假，這很正常，並對記者說，「你又不是每天上班，你也曾經請病假啊！」至於是否覺得沒面子？柯說不會啦，他是有求於我們，做人不用想這麼多，就是支援澎湖，發展居家藥師計畫。

台北市衛生局說，因應高齡化社會需求，北市自二○一六年推動「家庭藥師計畫」，結合台北市藥師公會、社區藥局及北市聯醫，由藥師親自訪視老人福利機構住民、獨居失能長者或有需求的民眾，提供到宅藥事照護服務，今年度更與澎湖縣政府攜手合作，簽署「家庭藥師計畫」合作意向書。

柯文哲表示，家庭藥師計畫是自己很重要的政策，北市縱使醫療資源豐富，但有半數房子是沒有電梯的老舊公寓，七、八十歲的人上下樓梯有困難時，很多人無法外出使用醫療資源，因此從二○一六年開始，逐步從老人福利機構推行，二○一七年至社區擴大實施。家庭藥師制度的好處，可以檢視其所有藥物，不僅可以維護用藥安全、減少藥物濫用，也能減少廢棄藥物處理。盼藉經驗傳承與資源共享，把北市「藥師到宅」制度輸出澎湖，讓藥事照護擴大服務，解決民眾多重用藥等問題。

澎湖縣副縣長林皆興表示，北市藥師有五千多位，澎湖只有七十多位，不僅醫療資源匱乏，交通也不便，藥師到府也是艱巨任務，尤其老年人口佔二十％，盼藉由合作計畫，減少長者重複用藥，提升醫療品質。

第五屆「台北市績優藥事人員」分為醫院組、社區藥局組、診所組及藥商組，計有廿二位藥師及三位藥劑生獲獎。