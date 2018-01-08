〈台北都會〉活化公有宿舍 包租代管三案全落空

2018-01-08

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市財政局去年九月才在「居住正義論壇」提出「舊房子延壽運動」，宣布釋出八德路、延平北路及景豐街等三處公有宿舍，讓民間包租代管業者活化利用。但財政局長陳志銘日前表示，忠勤三莊宿舍興建時，並無使用執照，且因建蔽率過大無法補照，不再考慮釋出；八德路二段警察宿舍因廠商評估維修成本過高，因此將拆除做地上權；延平北路二段宿舍則將直接都更不活化，三案全落空。

財政局去年九月表示，過去公務人員享有職務宿舍終身居住福利，隨著公務員逐漸老去，職務宿舍也面臨改建；以往都是拆除推動都更，但往往時間一長，建物也逐漸荒廢，因此希望將房屋的殘餘價值做有效利用；並同步釋出八德路二段警察宿舍、延平北路二段教育局宿舍及景豐街忠勤三莊宿舍等三處地點，歡迎民間業者投標。

財政局釋出 經評估均不適合

其中，位於景美運動公園旁的忠勤三莊起初是國防部向市府租用土地蓋榮民宿舍，因租約到期，市府有意利用，由國防部為老榮民另尋地點安置；由於住戶已全數搬空、屋況較佳，頗受民間業者青睞。

但陳志銘受訪表示，忠勤三莊是由軍方興建，當初無使用執照，因業者施作室內變更，須一併變更使照，卻又發現建蔽率過大無法補照。他說，無使照建築物雖然不適合交由民間業者利用，但並非不能公用，目前考量是否做為職員宿舍、社福據點，或是能否與周邊市有地整併後，做為使照申請基地範圍；最後做法就是拆除等開發。

陳志銘也說，八德路警察宿舍因為老舊，裡面又有十幾戶眷戶，業者認為若無法整體修繕，採用部分修繕利用成本太高，因此，將回歸等待拆除後進行地上權設定；延平北路教育局宿舍則是都發局經評估後決定直接都更，不會再活化利用。

雖然財政局釋出的三處地點全數落空，但陳志銘指出，位於中華路二段的警察局宿舍已更新完成，釋出十九戶讓民間出租。而教育局位於中山區新興市場上的教師宿舍，今年將修繕完畢，今年三月可釋出卅七戶給外界使用，表示還是可能落實。