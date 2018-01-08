〈台北都會〉重現瑠公圳意象 建築師︰日用水萬噸

2018-01-08

約等於一萬個家庭用水

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲推動節水，由全聯贊助的大安森林公園之友基金會，推動「大灣生態草圳計畫」，要恢復瑠公圳記憶，但水圳用水量原本估算每天引入新店溪原水四百公噸；上週五大安區公所第二場成果討論會，荒野保護協會志工、建築師劉憲宗卻估算每天用水恐高達一萬公噸，換算一個月要卅萬公噸。若以北市四口家庭每個月平均用水廿五至卅公噸換算，水圳日用水量約等於一萬個家庭用水。

原本估算需原水400公噸

對此，北水處長陳錦祥受訪表示，規劃用水量一直都是四百公噸這個數字，他個人覺得一萬公噸有點誇張，而且要看水圳寬度；如果水圳的設計偏重於做意象，那麼可能很淺，也不可能很寬，只是讓水可以流動。

北水處︰要看水圳寬度

陳錦祥也解釋，水圳用的不是自來水，是引自新店溪還未處理過的原水，長興淨水場有管線延伸至公館，管線經過台灣大學的土地，管線費用也由台大自己出，互惠原則下，不會去向台大收費。

但劉憲宗受訪時則表示，韓國首爾清溪川寬六至十公尺，每天用水近十萬噸。假設未來恢復的瑠公圳是一公尺寬，那麼是不是大約十分之一，清溪川十萬噸用水，十分之一就是一萬噸用水。用另一個方法計算，未來恢復的瑠公圳流速假設每秒○．四公尺、水深斷面○．三公尺，一天用量就等於六十秒乘以六十分鐘，再乘以廿四小時，所以答案還是約一萬餘公噸用水；不過，他也說流速會是個變數，很慢也可以，但會造成圳水蒸發、孳生蚊蟲，或變成沒水的草圳。

首爾清溪川斥資幾百億元台幣，每天用水近十萬噸，用水來自於漢江的人工抽水，曾被批評嚴重影響河川生態、太過人工化。對於未來恢復的瑠公圳用水來源取自新店溪原水，是否也會有同樣問題？工務局副局長張郁慧說，她看過清溪川現場比較接近造景，偏向水泥化景觀、休憩功能；至於北市「大灣生態草圳計畫」，是田園城市的概念，不會用到水泥，植栽小生態系都是本土種，不會有外來種。大安森公園廿六．五公頃，大生態池也是最低窪的地方，小生態池之間，地底下也是水撲滿，雨天有蓄水調節功能，也是海綿城市的概念，額外要用的水量應該還好。

大灣生態草圳全長一．九公里，分成台大段、龍安國小段、大安森林公園段。環藝工程顧問公司總監潘一如表示，目前規劃大安森林公園儲水池、淨水濕地公園、水上飛輪健身綠廊，讓居民騎腳踏車動力淨水等。