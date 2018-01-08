〈台北都會〉12上班族募資18小時 11車物資送暖

2018-01-08

〔記者陳心瑜／新北報導〕十二名來自各行各業的上班族，前天發起「十八小時不斷電送愛」活動，六日中午起在台北多處夜市募集民生物資，共堆滿十一輛車，昨天送到新北市八里區的愛維養護中心，為重度肢體障礙、多重障礙或罕見疾病院生餵食、彈吉他和帶動唱等，場面溫馨。

這群上班族是台北市「I-Lin工作室」心靈課程的同學，來自電子業、汽車業務、壽險規劃師和專櫃銷售員等，成員之一的某電子公司副總、四十三歲的黃小姐表示，過去追求名利，總感到心靈空虛，心靈成長課程指導老師何宜陵提醒大家要關懷社會各角落，種下愛的種子。

「這些物資都是熱心民眾的奉獻！」黃小姐說，十二名學員從六日中午呼朋引伴，最後共有七十一人響應，分別到西門町、通化街夜市、饒河街夜市和寧夏夜市等熱鬧商圈，頂著寒風、大雨從下午兩點站到凌晨，向逛街民眾募集七百廿八袋衛生紙、一百廿九袋尿布、四十八罐沐浴乳等許多生活物資，塞滿十一輛車。

黃小姐表示，傳愛要及時，最後找到由永和耕莘醫院經營的愛維養護中心，該中心超過六成的物資都仰賴捐助，急需外界援助；學員張信義說，募集過程遇到不少懷疑的民眾，但在充滿喜悅的邀請下，很多民眾捐贈數百元甚至多達兩千元的物資，愛心讓人感動。