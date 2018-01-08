〈台北都會〉八仙塵爆黃博煒出書但我想活 暢談截後人生

2018-01-08

〔記者何玉華／新北報導〕八仙樂園塵爆慘劇，廿五歲的黃博煒當時全身三度燒傷、面積達九十五％，截肢後才活命，四肢僅剩左手有些許功能，他在鬼門關前走一遭，以觸控筆點字完成長達九萬字的《但我想活》書籍，他表示這場意外改變了人生，用感恩的心、正能量來回饋社會大眾給他的支持。

新北市副市長侯友宜出席昨天的新書發表會，黃博煒也贈書表達感謝。侯批評，八仙樂園業者「非常不負責」，沒有出面和所有被害者溝通，一直在迴避，不管是民事、刑事、道義上都很不負責，對受害者沒有積極關懷，市府會持續協助被害者，追究法律責任的強度也會加強，「該負責的人不能閃躲！」

在新書發表會上，有讀者麻辣提問黃博煒，有關交女朋友、傳宗接代等敏感話題，黃博煒正面地回應，他表示「我能完成擦屁股、打保齡球、爬合歡山，這些事情（交女友、傳宗接代）應該不會很難。」他強調學會的獨立自主是全方面的，獲得現場人士熱烈掌聲。提問的新北市議員楊春妹也是燒燙傷患者，她說異性交友、傳宗接代這兩個問題能勇敢面對，代表未來就沒問題。

黃博煒說，他相信會有屬於自己、欣賞他的伴侶出現，但在這之前，要先把自己照顧好，努力不讓另一半太辛苦；他並說，希望伴侶不是站在他的後面，而是「站在兩側，跟我一起走的人。」

黃博煒說，他並不勇敢，因為大家的支持才讓他堅持下去，至於未來有何計畫？他要大家拭目以待，就像站在籃球架前，「只要努力，離籃框會越來越近。」

另外，傳出有人建議政府將八仙樂園的土地收回做紀念館、公園，侯友宜說，很多人有不同的想法，任何的手段方式，市府都站在協助受害者的立場；至於新北市府拒絕國賠，侯友宜擔不擔心影響未來競選時的形象？他說，政府有沒有責任？被害者可以表達態度，政府如有缺失，該負責就負責。