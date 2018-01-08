〈台北都會〉林口影視城第二期國際媒體區 盼搶首季招商

2018-01-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府在林口區打造影視城，第一期計畫已招攬民視、ＴＶＢＳ進駐，第二期的「國際媒體區」預計在今年上半年招商，目前研擬設定五十年的地上權，開發權利金廿億元，營運權利金四．五％，最快在今年第一季就會上網公告招商。

林口影視城分成三期計畫，第二期的「國際媒體區」位於文化二路、文化三路、忠孝二路及八德路圍成的街廓範圍內，鄰近機場捷運A9站、三井Outlet，占地十一．六公頃，將以「數位新媒體、娛樂新生活」作為發展定位，建構影視音基地、打造文創聚落。

新北市經濟發展局指出，第一期的「影視旗艦區」已吸引民視等業者進駐，第二期的「國際媒體區」是招攬影視前、後製等相關產業進駐，包括ＶＲ（虛擬實境）、ＡＲ（擴增實境）、數位視覺特效、動畫、音效、特殊道具製作等技術產業；第三期規劃為「影視育成及支援區」，招募培育影視人才及提供影視支援服務業，整個林口影視城將涵蓋上、中、下游的影視產業鏈。

經發局表示，「國際媒體區」的招商條件研擬設定地上權五十年，開發權利金廿億元，營運權利金四．五％；在土地租金部分，希望參照國有土地出租的做法，按公告地價的三．五％，採一％隨申報地價浮動，降低廠商投資風險，因為該塊用地分別有國有地與市有地，市府日前還跟國有財產署討論租金分收的比例，尚未定案。

經發局說，目前正在最後確認的階段，希望盡快招商，預計今年第一季就會啟動相關作業。