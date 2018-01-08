〈北部〉金烈之星下水祈福 趕春節前行駛

2018-01-08

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕金門縣政府時隔十年再造新船「金烈之星」，造價一億三千萬元，委託宜縣龍德造船蘇澳廠承造，將行駛大小金門之間，昨天在蘇澳舉行下水祈福典禮。金門縣長陳福海說，希望趕在農曆春節年前行駛，增加乘客與機、汽車載運量，不但能促進觀光，並讓縣民往來兩島更方便。

金門縣政府造新船

金門本島和烈嶼鄉距離一．六浬，航程十餘分鐘；烈嶼鄉有「小金門」之稱，目前往返有浯江號、太武號、仙洲號交通船，其中年資最長的二十多年，這次是金門縣政府時隔近十年再造新船「金烈之星」。

將往來大小金門間

「金烈之星」全長三十三公尺、船寬八．二公尺、船身二．八公尺、設計吃水一．二公尺，排水量七十八．二噸，能承載乘客一百五十三人，載運五十輛機車或四部汽車，總噸位一九○公噸，最大船速廿節。

金門縣長陳福海與金門縣議會議長洪麗萍等人，到蘇澳鎮龍德造船廠參加「金烈之星」下水祈福儀式。陳說，金門縣推動觀光，烈嶼鄉有許多觀光景點，有了「金烈之星」，不但能促進觀光，也能讓鄉親往來更方便，烈嶼鄉有醫院分院，但急重症還是要後送金門，也有助於醫療安全提升。

陳福海說，縣政府一○五年十二月請龍德造船廠打造新船，並以金門和烈嶼兩島取名「金烈之星」，目前還要申請執照和牌照，希望趕在農曆春節前行駛。

「最大特色是汽、機車載運量增加。」金門縣公共車船管理處長許一說，金門本島和烈嶼鄉，每天交通往返有兩千人次，交通船每天早上六點發船，晚上十點收班，之前有艘船可以載機車，但載運量不多，新造的「金烈之星」除了載客，還可以承載機車與汽車，且是雙船體全鋁合金，穩定度高。