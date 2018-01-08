〈北部〉曾不想念大學 搞怪小子特殊選才上清大

2018-01-08

海星中學游泓宇在校自學

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「我一上高中就跟老師、校長說，不想念大學」。花蓮海星中學學生游泓宇爭取企業贊助，在沒有棒球隊的海星中學成立校隊之外，高中也爭取「在校自學」，上課不用看課本、可念自己有興趣的財經書籍。高中生涯他寫小論文得獎，還拿獎金拍紀錄片，最近半年則忙著寫書準備出版。

爭取企業贊助成立棒球隊

如今，這位曾以為自己不念大學的小子，本月五日透過「大學特殊選才管道」，錄取清華大學「清華學院學士班」。

他說，很高興有這樣的管道，而且他覺得大一不分系、可自由接觸各領域，等到大二再選系，很適合他。他也說，透過特殊選才進大學的同學都很厲害，很期待大學生活。

游泓宇是家中獨子、家境小康，國、高中都念海星中學，但他剛進國中時，是師長眼中的頭疼人物，上課念課外書被老師處罰、在學校有各種搞怪事蹟，老師一看到他就開罵。

到了國二，他愛上棒球，但學校沒有球隊，他決定「自己組一個」，但學校沒成立球隊的經費，才國二的他打電話募款，從一開始沒人理會、被當成「詐騙集團」，一直到摸索出「寫計畫爭取企業贊助」，才陸續獲得富邦、安麗等大企業共贊助一百八十萬，讓海星的國、高中部都有了棒球隊。

拍攝紀錄片 還準備出書

游泓宇說，成立球隊的經驗，使他對財經企管產生興趣。他對課本上興趣不大，因為「以後用不到的知識，為何要花時間念」？他說，教過他的老師也都知道，他以後不念大學。和學校折衝很久，學校同意他「在校自學」，他可在上課時間不看課本、念任何他想看的書，前提是成績要保持一定水準。

麻煩人物 也能闖出一條路

高二他和幾個好友成立「太魯閣山腳下的冒險家」團隊，到花蓮市撒奇萊雅族的撒固兒部落採訪耆老及頭目，完成的小論文參加全國青少年論壇拿到五萬元獎金。他說，為了謝謝部落許多人的幫忙，他和同學拿出獎金、加上找花蓮市公所贊助經費，拍攝完成十三分鐘的紀錄片「平原上的火光」，去年二月舉辦發表會，版權給部落將成立的故事館使用。

最近半年，他則利用空檔時間寫了七萬字準備出書，一方面準備資料參加大學特殊選才。他說，新書已和出版社洽談、預計五月出版。他說，透過書他想表達：「即使像我這樣的麻煩人物，只要能找到興趣，也能闖出人生的一條路」。