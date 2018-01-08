〈北部〉宜蘭市地重劃挖破管線 住戶斷水斷話

2018-01-08

工程老出狀況常停水

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理宜蘭運動公園（省道以東）市地重劃工程，鋪設水管、道路等公共設施，卻挖破原有管線。附近的湯姓住戶說，他們家電話斷話已經一週，而且常常停水，造成很大困擾。縣政府表示，將要求包商加強與溝通，住戶有任何問題必須立即協助解決。

宜蘭運動公園（省道以東）市地重劃案，範圍約九．四公頃；一○三年底開始辦理公共工程施作，包含水管、道路、污水及下水道等公共設施鋪設，總工程經費約四億元，原計畫工期兩年，去年十月份就應完工，但原承包商倒閉導致工程停擺；縣府重新辦理發包，工期延到二月春節前才能完成。

斷話一週居民憤投訴

最近，重劃工程卻引起民怨，住在重劃區內的湯姓住戶投訴，工程正在進行地下管線鋪設，包商挖斷原有的電話線與水管，使得當地住戶的家用電話已經斷線一週，甚至常常有停水狀況，造成生活很不便利，他們住的這排八戶都有這種情況，另再加上周邊地區，影響住戶至少十餘戶。

湯姓住戶說，縣府規劃工程前就應該先想到，把施工範圍內的原有管線先遷移，這樣在施作新的公共工程時，就不會挖斷原有管線，現在住戶被斷水斷話，都是思考不夠周全所造成。

工務處︰春節前完工

辦理重劃案的宜蘭縣政府地政處表示，工程施作，難免影響到原有管線造成斷水、斷話，但當初評估，時間應該很短暫，不至於影響住戶生活，而今住戶反映停話逾一週且常斷水，已超過評估狀況，會立即請包商檢查，協助解決問題。

將要求包商解決問題

負責施工的縣府工務處指出，工程已進入收尾階段，春節前就會完工，會要求包商注意居民需求並加強溝通，住戶有任何問題，一定要立即說明與解決。