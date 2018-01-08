〈北部〉內灣逢假日交通打結 將強制分流

2018-01-08

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕通往新竹縣內灣、尖石風景區的主幹道一二○號縣道，每逢假日常見塞車回堵；新竹縣警察局橫山分局祭出新管制措施，如往內灣商圈車流過大，將強制分流。

往年啟動替代道路 今年擴大實施管制

新竹縣府表示，橫山、尖石鄉內有許多溫泉、觀光景點及餐廳、民宿和露營區，每逢假日車潮湧入。其中內灣商圈為竹縣最熱門的遊憩區，一個月平均逾廿萬觀光人次。

縣警局過去針對內灣商圈一二○號縣道（中山街二段）在收假日傍晚湧現的下山車潮，啟動替代道路措施，導引部分車潮回程走南坪古道（環山線）；因效果良好，今年起擴大實施。

至於強制分流，是在連續假期或例假日上午十點到下午六點，如進入山區車流過大，將水防道路車潮在永豐橋口欲左轉入內灣商圈時，改採強制右轉，導入南坪古道，以避開內灣商圈一二○號縣道主幹道車流；管制期間，南坪古道為臨時性單行道。

南坪古道為臨時單行道 設告示牌提醒

去程的交通疏導替代道路，全線從台三線六十九點五公里處，右轉仁愛街（竹卅五線），經增昌橋左轉水防道路，右轉南坪古道，最後左轉內灣大橋。如路況順暢，車程約十五到廿分鐘。

警方說，強制車潮行駛至內灣大橋，可右轉進入尖石鄉或左轉到內灣商圈，避免前往尖石的車潮在一二○號縣道被欲往內灣停車場的車輛卡住，造成主幹道塞車。

橫山警分局說，將在替代道路路口及沿線設置告示牌提醒遊客。南坪古道山路蜿蜒，平時車少，路幅最窄處大約四公尺寬，無法會車，但能節省行車時間，平安到達尖石鄉，請旅客配合並小心慢行。