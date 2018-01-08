〈北部〉羅浮溫泉泡腳池 美人湯週末搶鮮泡

2018-01-08

同時舉辦美食嘉年華

〔記者李容萍／復興報導〕市府觀光旅遊局發展復興區的多元旅遊面向，成功開挖出羅浮溫泉，並於羅浮泰雅故事公園闢建泡腳池，目前正進行最後環境整理，十三日上午十一點啟用，讓民眾搶先體驗光滑滋潤的「美人湯」；同日也舉辦羅浮溫泉美食嘉年華，規劃原民表演、文化創意市集、文化體驗區，讓民眾邊泡溫泉邊享用溫泉蛋及泰雅在地特色美食。

免費開放 融合泰雅原民文化

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，羅浮地區於去年八月成功挖掘第一口溫泉井、每日取水量一一○噸，觀旅局於是在泰雅故事公園打造三口泡腳池，融合羅浮地區的泰雅原民文化，而羅浮溫泉泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明，pH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫卅七．三度，俗稱「美人湯」，非常滑嫩，初期預計從上午十點至下午五點開放民眾免費泡腳。

此外，觀旅局去年底也發包開挖二號井，正探測開鑿井方位，完工後可再提供一五○噸水量，能供應羅浮泡腳池和溫泉街民宿、旅館使用，能打造出羅浮「溫泉一條街」的目標。

楊勝評說，配合泡腳池啟用，十三日在泰雅故事公園舉辦羅浮溫泉美食嘉年華，除了讓民眾能搶先免費體驗羅浮溫泉外，當日也邀請原林藝術舞集、部落素人創作歌手演出，還有手作體驗活動，由專業老師指導教學做出美味的泰雅香蕉糕及泰雅飾品DIY，另有溫泉小遊戲、原民美食農特產等特色攤位，讓大家在冬日享受暖暖的原民特色文化。

活動當日還有集章換贈品活動，憑活動DM到角板山行館、小烏來天空步道、小烏來天空繩橋、義興吊橋探訪其中兩個景點並集章，即可至會場兌換紀念品一份。