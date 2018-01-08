〈北部〉整治桃鶯路水患 拆水利地違建

2018-01-08

預計農曆春節前完成

〔記者陳昀／桃園報導〕東門溪排水系統功能不彰，曾造成龜山工業區大淹水，桃鶯路更幾乎逢豪雨必淹，市府編列近一億七千萬元預算整治，與新北市政府聯手剷除佔據水利地、阻礙排水的違章建築，採各自鑑界、同步拆除，新北上月底完成後由桃園接手，預計農曆春節前會將四棟佔據河道的約三十年老違建完成拆除。

4建物佔用河道30年

市府水務局水利工程科長溫建源指出，這一波拆除的四棟磚造建物位於桃園與新北交界的桃鶯路、興隆街口附近，屋主雖領有建照，但部分建物是在水利地自行加蓋，佔用河道長達三十年之久，經協調後屋主已先遷離，水務局已展開拆除作業，預計二月十日農曆春節前就能將違建部分拆除。

溫建源說，桃園、新北市府合作拆除違建及完成相關工程後，能改善交界處淹水面積約三．四公頃。

水務局長劉振宇表示，由於東門溪橫跨桃園、新北，兩市府曾召開多次會議，協調東門溪桃鶯路瓶頸河道改善事宜，除了分頭拆除違建外，新北市也於去年八月進行東門溪桃鶯路過路箱涵改善工程。

在桃園市方面，劉振宇說，為改善東門溪桃鶯路上游的淹水問題，市府前年投入一千二百萬元建置二二○公尺護岸，去年再投入一千六百萬元，將護岸向上游延伸施作二百公尺；此外，為解決東門溪桃鶯路下游龜山工業區排水斷面不足問題，前年編列一億三千萬元執行「桃林鐵路雨水下水道」分洪工程，去年編列一千萬元進行「東門溪支流大灣溝桃鶯路過路箱涵斷面改善工程」，預計今年四月完工，總計投入經費近一億七千萬元。

市議員范綱祥指出，拆除違建、打通排水瓶頸後將能解決局部淹水問題，據估算，前年辦理的「桃林鐵路雨水下水道」分洪工程也有約六分之一的分洪量，但氣候驟變、瞬間降雨量大，若要全面解決淹水問題，還是要加速推動防洪、排洪等工程，如增設滯洪池、加強排水系統等。