〈中部〉霧峰百公頃花海將耕除 賞花要快

2018-01-08

下週起陸續翻土 準備插秧

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區農會在市府農業局補助下，去年底利用二期稻作收割後的休耕期，在全區一百多公頃農田撒下波斯菊、油菜花和向日葵種子，不但可做為綠肥，還成為景觀作物，近日福新路、中投西路旁農田都開滿黃色及粉紅色的花海，吸引許多民眾前往賞花、拍照，農會提醒，一期稻作下週起將陸續進行翻土耕除等插秧準備工作，想賞花的民眾要把握時間。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，為了提供農田綠肥，並營造美麗農村景觀，每年在二期稻作收割休耕後，不少農民都會在農田撒下波斯菊等種子，今年配合即將舉行的花博，市府農業局補助農會波斯菊、油菜花和向日葵種子，由農民在全區一百公頃農田撒下種子，近日陸續開花，讓霧峰農田處處可看到花海的美景。

霧峰農會推廣股長詹志雲表示，此次特別挑選車流量較大的霧峰福新路和中投西路旁農田，集中營造五十多公頃的花海，民眾不但走平面道路可賞花，就連開車走中投公路、台七十四線快速道路也都能居高臨下賞花，因整片波斯菊、油菜花海相當漂亮，近日吸引不少民眾到這裡賞花、拍照，提醒配合節氣，預計下週開始，農民就會陸續進行一期稻作翻土作業，想賞花的民眾手腳要快。

一位住在市區的施小姐，從臉書上得知霧峰近日有此美景，昨天中午趁著雨停跟先生到福新路旁的花海賞花，並拿著手機拍照捕捉美景，稱讚一整片黃澄澄的油菜花海相當漂亮。