〈中部〉冷氣團將來襲 農改場教抗寒

2018-01-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕入冬以來最強冷氣團即將來襲，中部空曠地區可能出現攝氏十度以下低溫，農民昨天展開「抗寒大作戰」，台中區農業改良場也呼籲農民，必須做好作物防寒措施針，才能降低損失。

農改場場長林學詩說，在稻作方面，目前屬於育苗期，建議覆蓋透明塑膠布或不織布來保溫；果樹方面可在農園北面搭設防風網，防止東北風直接吹襲，延緩落葉發生；在溫室葡萄方面，目前正值萌芽生長期，可儘早疏芽，使養分集中以促進新梢生長，露天葡萄一期作修剪催芽後應充分灌溉防寒；高接梨剛嫁接者，則可套小型塑膠袋以保護接穗；枇杷花穗、果實可利用套袋或覆蓋保護，避免直接受到低溫影響。他指出，降霜時，可於日出前噴水進行葉面除霜，果園適度灌水則可防止地溫急降而傷害根部。

至於蔬菜作物方面，林學詩表示，建議進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。甘藍、大白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易出現抽苔現象，建議可延緩移植或播種，避免造成小株抽苔。幼果期之果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接觸。至於花卉作物，露天栽培百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，以減緩土溫降低速度。