〈中部〉歷史建物北斗富美館 斥資700萬整修

2018-01-08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮歷史建物「富美館」為當地民眾的信仰中心，但因年久失修、屋頂漏水，大樑結構也有受損，經地方父老一再反映，縣府撥款七百多萬元修繕，昨天舉行修繕工程開工儀式。

富美館相傳建於清光緒年間，迄今已有一百四十年歷史，為北斗鎮「北門」附近居民的共同的信仰，主祀蕭府王爺，另祀趙府元帥、康府元帥、蕭府夫人、五營旗與虎爺等。而廟雖不大（僅廿餘坪）卻香火鼎成，「富美」兩字更引人好奇！

該廟主委許俊士，其實許多信徒都不知廟名從何而來，只知道這是庄頭的信仰中心，及至兩岸開放交流，有信眾返回泉州尋根溯源，赫然發現當地有個富美港，也有一座廟宇「富美宮」，而富美宮即為泉州富美港的信仰中心。

他說，在新竹市和彰化花壇鄉都有「富美宮」，追本溯源很有可能都是來自中國福建泉州，而北斗的「富美館」信仰圈包括新政里與光復里，每年農曆五月十七日為該廟主要的例祭日。另外，根據泉州富美宮的歷史，其主神為「蕭太傅」，而此人究竟是誰？有人說是中國漢代第一位丞相蕭何，但有人說是西漢知名儒學家蕭望之（蕭何的後代），因其官至御史大夫、太子太傅，被後世尊稱為「蕭太傅」。

縣議員李浩誠說，該廟歷經百年，其間也有整修，近十年來經常漏水，主結構已毀壞，經極力爭取，縣府斥資七百多萬元，預計今年七月修復完成。文化局副局長張雀芬表示，富美館為北斗的「角頭廟」，見證北斗舊街區的發展軌跡，有其歷史價值，經修繕完成後可以跟附近的「保甲事務所」、「北斗郡守官舍」連成一條觀光動線。