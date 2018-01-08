〈中部〉信義土場梅花爆開 山坳如覆雪

2018-01-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日南投山區低溫又持續降雨，信義鄉梅區花況大躍進，尤其以省道台廿一線九十八．五公里處的土場梅區，幾乎一夜之間爆開，花況超過五成，投五十九線上的傳統梅區花況也有四成，其中牛稠坑柳家梅園昨還舉辦夫妻揹負競賽，湧入大量賞梅人車，信義鄉農會預計再過一到二週就會全數盛開，花期可到本月中下旬，遊客可在非假日賞梅，避免塞車之苦。

近年竄紅的土場梅區，因位處省道旁、易達性高，在遊客口耳相傳下，成為信義賞梅勝地之一，當地梅樹約有二百七十五棵，占地一．一公頃，樹齡多為五十多年的老梅樹，不僅梅樹枝條蒼勁有力，雪白梅花盛開更是壯觀。

在公路旁小徑從上往下望，盛開的梅花填滿山坳，遠方的山巒還有雲霧飄來，配合轉色的楓紅，美麗景致彷彿仙境，昨天氣穩定，就吸引大批民眾前來賞花；農會表示，近日低溫、水氣加持，該區梅況幾乎是一夜爆開，目前花況已超過五成，預估花期還有七至十天。

牛稠坑辦夫妻揹負健走 酒品大放送

另外，農會昨也在牛稠坑柳家梅園舉辦踏雪尋梅主題日活動，其中刺激的夫妻揹負競賽，因前三名可獲農會贈送酒品，且瓶數還與妻子體重一樣，吸引不少夫妻參加，惟考量場地濕滑，臨時改成趣味健走，並取前三名總體重計算，再均分給所有選手，最後不僅首度產生洪國煜、陳加恩二對夫妻檔並列冠軍，也是活動首次人人有獎，各抱回十瓶梅酒。

風櫃斗、牛稠坑 花期到月中、下旬

農會總幹事黃志輝表示，投五十九線上的烏松崙、風櫃斗梅區花況都有三、四成，牛稠坑柳家梅園花況也有一至四成，預計一到二週就會全數盛開，民眾除了賞花外，也能順道至東埔泡湯，花期可到本月中下旬，接著二月還有草坪頭櫻花季，遊客可以好好安排，享受賞花與溫泉之旅。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆