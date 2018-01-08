〈中部〉嘉市太陽能光電補助 僅2戶申請

2018-01-08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府為提升民眾裝置太陽能光電發電設備意願，去年由環保局編列八百萬元祭出補助，約可補助四十戶，十月底公告至今兩個多月，僅二戶申請，還在審查中；環保局綜合計畫科長許育維表示，申請作業流程需時一至二個月，未來會加強宣導，申請期限至今年十一月底或補助經費用罄時。

市府編列800萬經費

許育維說，這項補助是設置自用型太陽能光電，分為兩種，自用型可餘電躉售每瓩（kW）補助二萬元，上限四十萬元，儲能型每瓩（kW）補助三萬元，目前兩件申請案都是自用型，申請補助八十萬元，如以家戶屋頂十五至三十坪計算，八百萬元經費約可補助四十戶。

另，嘉市府響應中央推動能源轉型，提出「千屋計畫」，向行政院爭取為示範型計畫，整合節能、創能及蓄能為一體，全案補助金額待行政院核定，環保局先請里幹事協助清查全市透天厝建築屋主設置意願。

許育維表示，千屋計畫補助方式是民眾免出資，由政府透過招標委託系統業者進行太陽能光電設置及後續維護工作，即採出租屋頂方式辦理，這與市府編列預算受理家戶申請補助建置太陽能光電發電設備，民眾需自行出資並自負後續維護不同，兩者僅能擇一申請，詳洽環保局綜計科05-2283269。