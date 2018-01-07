〈南部〉好米季收割體驗 大啖割稻飯

2018-01-07

〔記者楊金城／六甲報導〕台南好米季昨天舉辦彩繪稻田收割體驗活動，並以稻田為舞台舉行稻浪音樂會、品嘗古早味割稻飯，敬天謝地慶豐收，祈求台南十六號越光米愈來愈旺，也捐贈八百公斤好米給北台南家扶中心，將植福、惜福、愛心分享出去，為好米季畫下圓滿句點。

彩繪稻田是全市最晚收割的，吸引數以千計的麻雀來吃稻形成「鳥海」，也被眾人形容是一起來慶祝的。

市府農業局同時宣示今年台南越光米契作面積將推廣成長約廿％，達到一百廿八公頃，持續輔導農友栽培管理技術種出好米，讓消費者吃到好吃又安心的米。

二○一七台南好米季活動歷經第一部曲插秧、第二部曲以栽種的彩葉水稻在六甲區二公頃稻田勾勒出米勒拾穗Ｑ版及觀音圖像藝術地景後，昨天舉行第三部曲敬天謝地感謝老天爺、認養植福田的民眾進行割稻體驗活動。

農業局農務科長邱季芳、農會輔導科長郭德偉、六甲區長蔡秀琴、台南農改場場長王仕賢、六甲區農會總幹事許書豪等人帶著民眾下田體驗割稻、打穀脫粒，每人獲得台南十六號小包紀念米。

特別是以稻浪音樂會慶祝台南好米豐收，六甲區國中、小學、赤山表演藝術坊和校長薩克斯風樂團表演武術、音樂、扯鈴、舞蹈，展現學生學習成果，帶來音樂饗宴。

而為承襲古早傳統，林鳳社區及樂齡志工也在豐收音樂會後準備「割稻飯」宴請民眾。