〈南部〉《民進黨台南市長初選辯論》談初選後整合 選將不同調

2018-01-07

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，昨天電視辯論會中，參選人包括陳亭妃、黃偉哲、葉宜津、王定宇、顏純左，面對提問都表示在初選後會進行整合，爭取競爭對手陣營的支持，但僅有李俊毅強調團結是靠支持者，因為目前的情況不止是殺紅眼，而是「肚腸都流出來」。

而李俊毅昨在辯論會中的確火力猛烈，第一階段就展示黃偉哲與無黨籍市議員郭秀珠同台的照片，並表示「你（黃偉哲）有問過行政院長賴清德可以跟郭一起合作？」李隨後再放一段新聞影片，內容則是黃偉哲與竹聯幫前大老「白狼」張安樂敬酒，但受限於時間未給黃偉哲回應。

隨後，李更將砲口指向其他擔任民意代表的參選人，強調為何平時不解決市區塞車、農地閒置等問題，參選時才在提政見，而且立委向選民承諾做四年，結果不到二年就不做了，讓選民情何以堪。

顏純左則在交叉詰問時，指控黃偉哲參加善化區某場剪綵活動時，竟然拿走李俊毅的白手套，可說是「細漢偷挽瓠，大漢偷牽牛」。黃偉哲無奈地說，「終於知道為何成為攻擊的眾矢之的」，並向李道歉。不過，李雖然接受道歉且說會忘記這件事情，但也酸說「道歉要有誠意，至少看著我吧」。

除了黃受到圍攻之外，王定宇也在回答「立委帶職參選」的問題時，質問顏身兼市黨部主委會影響初選結果，辯論過程火花四射。