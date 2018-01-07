〈南部〉低溫備戰 農漁業禦寒防害

2018-01-07

〔記者楊金城／北門報導〕二年前霸王級寒流重創台南市養殖漁業的記憶猶新，面對今年入冬後第一道寒流即將報到，市府農業局、農糧署南區分署示警和提供撇步，呼籲農漁業要做好禦寒措施，防範寒害發生。

中央氣象局預報入冬以來最強的寒流將在九日報到，市府農業局說，九日到十一日各地氣溫偏低，台南沿海在輻射冷卻效應下，清晨可能出現十度以下低溫。為避免養殖漁業損失，養殖漁民應提早做好防寒措施，如有嚴重寒害發生，可向所在地區公所通報，以利災情彙整。

魚塭搭棚防風 加強保溫

農業局建議魚塭北側搭蓋防風棚，對於不耐低溫的虱目魚、石斑魚，更要加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等措施，必要時提前捕撈和文蛤混養的虱目魚（工作魚），減少不必要的損失。如有凍死魚隻，也要清除及消毒處理，防止水質或池底惡化造成二次災害。

部分漁民昨巡視魚塭供電，讓水車運轉順利，漁民說，面對低溫，魚塭首重保溫、增溫，啟動水車運轉讓水溫升高，並減少投放飼料。

蔬果類 農友可選用防風罩

目前水稻育苗場已開始運作，農糧署南區分署建議設置防風牆，並利用不織布、塑膠布覆蓋秧苗防止凍傷，或抽取地下水進行防寒。蔬果類也可選用防風罩、塑膠布、稻草覆蓋，並採畦溝灌溉來保溫防寒，寒流過後也要注意疫病防治。