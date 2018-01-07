〈南部〉遷台日籍夫婦 返宮崎辦「台灣文化祭」

2018-01-07

愛上台灣熱情與文化

〔記者蔡清華／高雄—宮崎連線報導〕已舉家移居台北的日籍遠藤夫婦，因為喜歡台灣的熱情與文化，決定把所認識的台灣，帶回自己的故鄉，夫婦倆主動提案說服宮崎縣政府，昨天在日本宮崎舉辦「台灣文化祭」，表達對台灣人的感謝。

在日本從事文字編輯、網頁與平面設計的遠藤夫婦，育有兩個小孩和四隻貓咪，原本住東京，因為三一一地震後覺得宮崎安全，搬到宮崎定居五年。

吉祥物高通通也受邀

夫婦倆二○一五年初次接觸宮崎「台灣塾」活動，跟著來到台灣接觸台灣文化，這場活動不僅在台北舉辦，更將台灣文化帶到宮崎，當年還邀請高雄的型農到宮崎分享從農經驗，高雄吉祥物「高通通」也受邀與宮崎吉祥物「宮崎犬」熱舞，被台灣的美食與熱情打動。

夫妻倆在「台灣塾」中分享自己從事設計工作的理念，隨著交流次數增加，熟識的人越來越多，他們漸漸愛上台灣的一切，特別是台灣水果與各式小吃，決定舉家遷來台北居住。

剛搬來台北時人生地不熟，台灣友人從幫他們辦手機、開戶、幫兩個小孩找學校、介紹工作、買有機食材、採買家具等等，台灣人真誠接納與良善對待，讓夫妻倆感動不已，決定要為台灣人做點什麼。

夫妻倆從美食入手，在台日兩地暢銷的「好食」這本中日文台灣特刊，就是出自他們之手，已經是半個台灣人的他們，今年特別主動向宮崎縣政府提案，在宮崎辦一場「台灣文化祭」。特別透過宮崎縣政府發正式的公文，邀請最先與他們結緣的高雄吉祥物「高通通」跨海相會。

台灣文化祭 近五千人參加

昨天宮崎「台灣文化祭」吸引近五千人參加，吃台灣美食、農特產，看吉祥物表演。希望藉由舉辦這次活動，表達對台灣人的感謝，讓更多日本人接觸並認識台灣的美好。