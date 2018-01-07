〈南部〉龍發堂住民安置 市府專線供諮詢

2018-01-07

〔記者黃旭磊、黃佳琳／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發阿米巴痢疾和肺結核疫情，被公告為疫區，堂眾「只出不進」，高市府表示，五○三名住民市府已協助安置一百廿五人，即日啟動兩支專線供家屬諮詢安置事宜。

衛生局表示，龍發堂累計確診阿米巴痢疾個案三十二例，肺結核六例，市府於去年十二月廿一日公告龍發堂為傳染病疫情流行地點，訂出「移動管制 只出不進」管制措施，累積罰款超過六十九萬多元。

可提供關懷、安置、社福申請

衛生局副局長林盟喬說，兩支「家屬關懷專線」：0965-136695、0965-136753，可提供家屬關懷、安置、社福申請及醫院轉介窗口，而專線才剛開放，就接獲近十通家屬來電，詢問安置去處，「多數家屬傾向將病患續留高雄。」

林盟喬說，疫情爆發後提供漂白水七千多瓶等，並到訪醫療十四次，投入成本超過六百萬元，估計後續潛伏性結核菌感染者檢驗及安置經費約需兩千萬元。

龍發堂住持改口 歡迎堂眾回家

龍發堂三天前召開記者會宣布，堂方將暫停精障照護服務，未來回歸單純的宗教宣揚；堂方昨與家屬進行說明會時，住持釋心善改口，稱疫情結束後，只要家屬和堂眾願意相信堂方，龍發堂願意張開雙手歡迎堂眾回家。

昨天說明會約三、四百位家屬到場，大罵政府只會出一張嘴，完全沒有站在家屬立場思考精障者的照顧問題，家屬們異口同聲支持龍發堂，更揚言籌組自救會，希望龍發堂能繼續扮演照顧他們家人的角色，不要輕易放棄。

家屬獲悉後直說「太棒了！」更盼外界不要污名化龍發堂，雖然龍發堂確實有需要改進的地方，但近五十年來，已替社會解決許多潛在的社會問題，盼政府能持續輔導龍發堂。