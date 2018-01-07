〈南部〉台東縱谷油菜花開 期限只到20日

2018-01-07

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縱谷油菜花海已經盛開，但今年受天氣及少雨影響，油菜花長得慢還偏小，由於二月四日立春後進入一期稻作插秧期，賞花期限只到一月二十日左右，不過鹿野、關山及池上鄉農會為讓寒假遊縱谷民眾不抱憾，農曆年節前仍會在重點區域保留波斯菊、向日葵及主題花海。

一期稻作要插秧 民眾把握時間

台東縱谷稻農們在二期稻作收割後，會在田裡撒下油菜花等綠肥作物， 這兩天縱谷地區雖然細雨綿綿，仍擋不了民眾賞花的熱情，許姓遊客說，黃澄澄花海在細雨中個外顯眼，不過今年的面積比往年都小，無法享受一眼望去都是花的美景。

池上鄉農會祕書黃榮欄表示，全鄉油菜花海約三百公頃，以伯朗大道、金城武樹周邊為重點區域，但今年生長期間雨水少，油菜花長得慢，部分農田花況稀落，加上農民在立春前會陸續翻耕，準備插秧，因而農曆春節已無油菜花可賞。

3地保留其他花海 到農曆年節後

雖然油菜花只到一月二十日，池上鄉農會在碾米廠旁的主題花海會持續到農曆年後，因今年進行整修，賞花區只剩三分之一；關山鎮農會則打造向日葵花海，在米國學校周邊栽種了三十公頃的向日葵，每逢假日還有在地展演團體表演助陣，鹿野地區農會選在瑞源二層坪水橋周邊，種下十公頃波斯菊、十二公頃紅藜花海，關山、鹿野花海預計二月初盛開，持續到農曆年節後。