〈南部〉永安圳垃圾成河 屏市龍華里長促定期清

2018-01-07

塑膠袋、保麗龍等堵塞水流

〔記者李立法／屏東報導〕流經屏東市龍華里的灌溉大排「永安圳」，被大量塑膠袋、保麗龍及寶特瓶堵塞，誇張程度被居民以「垃圾成河」來形容，痛批公德心低落，龍華里長許國顯要求管理單位定期清理，避免釀成環保災難。

許國顯指出，永安圳是農田水利會的灌溉溝渠，因民眾缺乏公德心，將垃圾及動物屍體丟進渠道，造成大排髒臭無比，郊區渠段兩旁樹木雜草未定期整理，容易掉進大排卡住垃圾阻礙水流，地方里民深受其害，希望負責區域排水的市公所能和水利會協調處理。

水利會︰特定區域蒐證告發

屏東農田水利會表示，郊區灌溉水利溝常被垃圾阻塞，各地水利工作站發現或接到民眾反映，都會到場清理，但因公德心低落，沿岸住家、工廠任意排污甚至丟棄垃圾，造成管理上沈重負擔，將針對特定區域蒐證告發，遏止亂丟垃圾的歪風。

屏東市公所指出，水利溝流經人口密集的住宅區，因淤積及垃圾問題常被居民抱怨，市公所基於維護環境衛生，主動清理，卻被誤認為權責單位，其實水利溝的管理者是農田水利會，市區渠段的清淤及除污責權混淆，公衛紛爭不斷。

部分市民認為，崇蘭圳、永安圳、歸來公館圳等流經市區的水利溝，隨著都市發展，許多渠段已喪失早年灌溉功能，淪為家庭廢水排放溝，因占用情形普遍，渠寬縮減，淤積嚴重，天氣一轉熱，臭氣薰天，清理工作互踢皮球，希望水利會改制為公務機關後，能盡快解決市區水利溝公衛管理問題。