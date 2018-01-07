〈台北都會〉查獎停濫用 鎖定466件新建案

2018-01-07

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市私人車輛多，但停車位一位難求，為鼓勵民間設置停車空間，北市對於建案給予獎勵停車空間（以下簡稱獎停），卻有不少遭濫用，改建為辦公室、公廁，甚至有曾做超商使用的案例，在二○一四年清查出四九一件獎停違規後，至今僅剩三件屢勸不聽，並且都是豪宅，遭按月開罰十二萬元，累計裁罰至今已達一三八萬元。此外，台北市建築管理處今年還將針對二○一五年後，總計四六六件新領使照的建物，進行獎停空間的全面清查。

建管處統計，一九八八年至二○一二年間，領取獎停使照的建案共一二八○件，清查發現有四九一件遭挪為私用，台北市長柯文哲上任後嚴格列管，去年八月直接在網路曝光違規案件名單和地點，還一度放話執行斷水、斷電，後因多件違規與社區緊密相連，若採強烈手段恐影響一般住戶權益引發反彈，因此只按月開罰十二萬元，至今仍有十七件未完成改善，其中十四件已願意配合，只剩三件屢勸不聽，將持續開罰至改善為止。

不願改善的三件，兩件位於大安區的新生南路一段與仁愛路四段、一件位於中山區的建國北路一段，都屬於豪宅型社區，分別被作為公共廁所、大樓交誼廳及管理室使用。

建管處則指出，對於二○一二年以前建案清查達到一定成效後，今年的執法重點，會改將二○一五年九月以後至二○一七年十二月之前的新建案列為違規清查對象，清查後約有四六六件，會按一定比例抽查並複檢，未來新建案則會做全面性的盤查，一切執法從嚴。