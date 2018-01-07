〈台北都會〉賽事延期 議員爆跆協內鬥內幕

2018-01-07

跆協︰教局擅改規則 裁判無法執行任務

〔記者周彥妤、卓佳萍／台北報導〕「台北市國小教育盃跆拳道錦標賽」原定昨、今日舉行，因「中華民國跆拳道協會」認可的地方協辦單位「台北市體育總會跆拳道協會」，不滿教育局取消參賽資格限定該協會發放級證的規定，賽前兩日退出協辦，教育局於賽前一日緊急喊卡宣告延期。官員透露該協會認為資格「放寬」，會破壞正統跆拳道體系；但議員指出，此次紛爭是起源於協會鬧三包的內鬥，參賽選手淪為抗議工具。據了解，空手道也有師承各流派的協會，但後經整合，只要是檯面上協會發放的級證都是彼此承認，並無限定特定團體。

負責北市教育盃空手道錦標賽的內湖高中學務主任許修輔說，他對跆拳道不熟悉，不便評論；據他了解，空手道也有師承各流派的協會，但後經整合，只要是檯面上協會發放的級證都是彼此承認，並無限定特定團體，且也行之有年。

針對議員李慶元質疑協會收錢不辦事，中華民國跆拳道協會秘書長林明富表示，教育盃是由體總跆協辦理，中華跆協是指導單位，將盡到監督責任；但體總跆協如何收費、派任裁判，由其負責。台北市體育總會跆拳道協會前天則發新聞稿指出，是教育局無擔當於去年十二月二十九日臨時擅自修改競賽規則，迫使裁判無法遵循裁判規章執行任務。

教育局體衛科︰賽事一定會辦

李慶元指出，體總跆協之所以有此舉動，是因國小組的比賽優勝選手無關代表權，但中等學校比賽涉及全中運代表權的問題，而該協會已被台北市體育總會除名，在今年「中華民國跆拳道協會」理、監事代表改選後，依據國體法就不再是中華民國跆拳道協會承認的地方性團體會員，若在中等學校的比賽退出協辦，該協會的選手在明年教育盃恐面臨無法參賽爭奪全中運代表權的命運，才選在中等學校比賽結束後宣布退出，對沒有代表權的國小組賽事表達不滿。協會內鬥歸內鬥，但教育局應儘快開會協商定案，以維護參賽選手權益，且未來不宜再讓該協會作為協辦單位。

教育局體衛科長黃國忠昨表示，賽事一定會辦，將召集專家學者、相關單位溝通討論，儘早確認賽期，確保學生權益放在首位。