〈台北都會〉一○七年度總預算 後天政黨協商

2018-01-07

明天先針對無意見的預算二讀

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議會臨時會將於十一日結束，由於一○七年度總預算尚未完成二讀，預計明天議會大會時將沒有意見的預算二讀審查完畢，其他預算則於週二進行政黨協商，協商焦點除第二預備金外，市場改建、北市圖音樂廳、台北捷運物業管理公司、托育補助及兩岸交流相關經費也是重點。

今年正逢選舉年，市府許多重大建設都趕在今年動工，因此預算是否編足成關鍵因素。北市副市長鄧家基在本會期初就列出包含北市圖音樂廳、二備金等十大重點議題，並為此四處奔走，希望預算案能順利過關。

由於週二就要進行政黨協商，北市府各局處五日就大陣仗組隊赴民進黨團大會報告遭暫擱預算業務，爭取支持；此外，北市副市長鄧家基與北市副祕書長李文英近日頻私下拜會國民黨議員，希望總預算案能順利過關。

協商焦點有市場改建等多項

據了解，目前二備金各黨預計會進行攻防外，協商重點還包括近來東門、南門市場改建今年就要動工，不過中繼方案引爭議，市場發展基金中該筆預算已遭暫擱。藍綠兩黨議員預計預算即使通過，也會有附帶決議，要求市府修改中繼方案。

北市預計將美國在台協會（AIT）舊址規劃為台北市音樂與圖書中心，柯市府動用第二預備金一千五百多萬元做先期規劃，還編列六年三億多元的連續性預算，議會初審時保留預算項目、但刪到剩二元。由於今年為選舉年，該開發案為重要建設，選區議員與非選區議員態度大不同，也待協商整合。

台北捷運公司也編列一．二五億元要成立轉投資物業管理公司，五年要編列五○億元，不過首樁投資案就是台北車站雙子星，由於土地為市地、還由捷運局招商，外界質疑捷運公司若成立新公司、並組團隊去投標，有球員兼裁判問題。交通委員會日前初審時已刪除預算科目，但市長柯文哲日前曾對外喊話希望保留，結果如何還要看各黨臉色。

此外，北市長柯文哲去年雙城論壇返台，挨批「政治小三」，今年秘書處編列城市交流論壇經費雖僅一三○萬元，但象徵性意義大於實質意義，現被小刪五十萬，是否全數刪除仍有爭議。

由於爭議項目多、金額也不小，北市議會民進黨團總召許淑華坦言，部分議題黨內還有異見、尚待整合。北市議會國民黨團書記長陳永德說，政黨協商「可快可慢」，初估一定會到晚上，就看民進黨態度。