〈台北都會〉續編史上最高二備金 藍綠都喊砍

2018-01-07

今年又編十二．五億 初審被砍至九億

〔記者蕭婷方／台北報導〕被喻為市長「私房錢」的市府第二預備金，前市長郝龍斌最高編列九．五億元，馬英九最高十億元，台北市長柯文哲上任後連續兩年編列史上最高十二．五億元，明年度又要續編；今年，各黨議員均有共識要砍，議會初審已砍至九億元。

北市長柯文哲上台後，以「立新政、求效率」為由，編列史上最高二備金，一○五年度編列十五億元，後遭砍為十二．五億元；隔年度又以辦理世大運有急用，再度編列十二．五億元，預算送進議會審查時雖生爭議，但表決時在民進黨、親民問政小組與無黨籍議員支持下仍然過關。

執行率不佳 遭各黨議員批評使用浮濫

不過，檢視柯上任以來動用二備金先例，許多工程先期計畫、市政建設、出國考察、宿舍改裝、纜線清除、公有建築補辦建、使照、大型活動規劃也都用二備金，遭各黨議員批評使用浮濫、執行率不佳。今年北市府又再度編列十二．五億元二備金，財建委員會初審時就大砍三．五億元，僅剩九億元，待週二政黨協商後送大會審議。

一反過去兩年力挺市府二備金態度，北市議會民進黨團總召許淑華說，「這次不會給他這麼高、一定會砍」，會依照以往的柯市長二備金的執行狀況評估，這次希望盡量不要進行表決。

北市議會國民黨團書記長陳永德表示，柯文哲每年都編列史上最高，超越馬、郝市長，但執行率每年平均僅六成，才會在財建委員會砍到剩九億，「不可再多」，除非民進黨再挺柯Ｐ，又要進行表決。

柯對外說︰今年一定會被砍 官員氣虛

至於親民問政小組，親民黨議員林國成說，「基本上是會支持市長的需求」，不過問政小組是少數，還是要看民進黨意見；林並說，若要砍，也許可折衷十一億元。

據了解，市府今年二備金雖編列十二．五億元，但市長柯文哲對外溝通時就曾說，「知道今年一定會被砍，本來就不可能照案通過」，也讓為預算奔走的官員「氣虛」，認為市長太快掀底牌、少了談判籌碼。據了解，市府現在談判的底線僅剩十億元，部分藍綠議員私下均認為十億左右是共識。

不得支付工程規劃費 將成為協商重點

此外，日前財建委員會初審通過二備金同時也做成附帶決議，「未來市府不得以第二預備金先行支付工程規劃費，規避議會監督，若有此情事，市府應追究相關人員責任」。由於市府近三年來不少重大建設的先期計畫均先動支二備金，市長柯文哲對外也表示，「若不先動支二備金，許多政策會推不動」，此決議形同不同意柯作法，也將成協商爭議重點。