〈台北都會〉螢火蟲公益書屋 青農自力打造

2018-01-07

〔記者翁聿煌／新北報導〕返鄉青農葉家豪憑一己之力，返回新北市石碇家鄉創設「螢火蟲公益書屋」，在去年七月底的開幕前夕，書屋慘遭颱風吹垮，他一度想放棄，但後來用堅定意志重新修築後開幕，定期為社區的小朋友講故事，並邀請外地親子同遊，舉辦故事會散播在地農村特色和書屋魅力。

葉家豪表示，開辦書屋的初衷是彌補偏鄉地區學童的生態教育資源，他一年多來利用在外工作之餘，回到兒時成長的環境，整理老屋完成書屋改造，作為螢火蟲復育與農村體驗基地，希望讓環境再生，藉由生態教育讓在地的孩子重新認識自己的故鄉、土地，學習以最和諧的方式與大自然共處。

整修完就遇風災 月內重建

去年七月底才剛完成整修的書屋，遭到尼莎颱風侵襲，屋頂被颱風捲走，原先募集的書籍幾乎都泡湯，他一度信念動搖，但最終還是把天災當成老天爺對他的考驗，在一個月內重建書屋，讓「螢火蟲公益書屋」運作步上軌道。

不定期辦活動 散播石碇特色

「螢火蟲公益書屋」不定期舉辦親子聚會與田園活動，去年十二月成功舉辦「在地耆老說故事」，接下來在一月底的寒假期間，邀請家長帶著小朋友免費參加活動，一起傳承石碇的人文歷史、感受在地村落的特色與書屋的魅力，活動日期與詳情到「螢火蟲公益書屋」粉絲專頁查詢。

葉家豪說，未來也將結合非營利組織的能量，推動台灣兒童陪伴閱讀、愛土愛鄉、農業生態體驗，歡迎公益團體與書屋聯繫，共同把書屋打造成具備環境思維、社區營造與在地文化的特色空間。