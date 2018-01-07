〈台北都會〉淡水海關碼頭燈海 延長閃亮到14日

2018-01-07

〔記者葉冠妤／新北報導〕想當「網美」就來新北市淡水區參觀「海關碼頭燈海節」！開幕以來廣受好評的「海關碼頭燈海節」活動，五十公尺長的粉紅燈海隧道，浪漫指數破表，成了網路熱議的拍照打卡夯點，由於民眾反應熱烈，燈海節將延長到下週日（十四日）。

淡水「海關碼頭燈海節」結合在地豐富的歷史人文與自然景致，加上唯美的燈海隧道、幸福小燈籠、文創市集與藝文展演等，成了近期新北市最浪漫的約會聖地，尤其是長達五十公尺、由上萬顆LED燈打造的粉紅燈海隧道，讓參觀民眾紛紛上網分享美圖，在社群媒體IG（Instagram）就有一千多則的貼文分享，也吸引不少新人到此拍攝婚紗照。

拍出美照 朱立倫體驗

新北市長朱立倫昨晚也慕名前往體驗，他表示，海關碼頭擁有遼闊的視野，可遠眺靜謐的觀音山，還有清代洋樓與兩座歷史悠久的港務倉庫隱身於園區內，白天、晚上各有不同風情。這段時間配合耶誕節與跨年而營造浪漫的燈海，是除了歡樂耶誕城以外，新北市最夯的打卡景點，最近將進行第二階段改造，把海關碼頭變得更親民舒適，並結合古典與現代，吸引更多藝術家進駐。

朱立倫笑說，他恐怕沒辦法跟網美「尬」美照，希望拍下漂亮的景點照後跟大家分享。

拍照上傳 好禮等你拿

新北市文化局指出，「海關碼頭燈海節」活動，從淡水捷運站綿延到海關碼頭燈海區，假日有LIVE音樂會、文創市集、以「光」為主題的新北市公共藝術展，民眾在活動期間拍攝「海關碼頭燈海節」美照，上傳淡水古蹟博物館FB粉絲團分享，有機會獲得紅毛城造型杯、淡水特有舢舨船模型。