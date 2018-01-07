〈北部〉先後罹癌住院 孝女瞞病換裝探父

2018-01-07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣八十歲張姓老翁被檢查出大腸癌第三期，陪同就醫的女兒，不久後也發現大腸右側有癌細胞，陸續住醫治療，病房就在斜對面，張女不讓年邁父親擔心而隱瞞自己病情，每天在病房換裝，再去探視父親，告知老父「向公司請假」，探視後重返她的病房休養，父女倆順利療癒已康復出院。

四十多歲的小美（化名）去年底陪同父親到羅東博愛醫院作大腸鏡檢查，確診大腸癌第三期，由於大腸癌有遺傳危險因子，小美不敢大意，在父親住院期間，她接受糞便潛血檢查，結果呈現陽性，確認罹患大腸癌第一期。

病房剛好在斜對面

小美隨後跟著住院，父女倆在治療過程當中，小美與父親的病房剛好在同樓層斜對面，她為了避免父親擔心影響復原，每天一早先在自己病房換裝，忍著術後不適，提著包包到對面病房探視父親，結束後才回病房休養。

她天天忍病痛探視

小美探視父親時，老父常問「今天怎麼不用上班？」小美以向公司告假為由，隱瞞自身罹癌病情，不希望父親掛心，小美的孝行讓護理站醫護人員相當感動。

雙雙出院 老爸仍不知情

醫護人員透露，張姓老翁採傳統手術，術後傷口較大，恢復時間長，加上年紀大、行動緩慢，未察覺女兒在對面病房住院，父女倆因發現的早，手術後復原狀況良好，最近已雙雙出院，到了現在，老翁還不知道這個「祕密」。

羅東博愛醫院大腸外科主任余盈輝說，飲食及生活習慣不正常、家族遺傳，都是大腸癌病發原因，親屬中若有人罹患大腸癌，最好定期檢查，以利即早發現即早治療。